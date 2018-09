Arbeitgeber und Gewerkschaften sehen in der Digitalisierung der Wirtschaft auch Chancen.

Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Kempf, sagte nach einem Treffen mit Gewerkschaften und Teilen des Bundeskabinetts in Meseberg, durch die IT-Technik entstünden völlig neue Tätigkeitsprofile. Man solle diese Herausforderung annehmen. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, meinte, der Strukturwandel werde zwar Arbeitsplätze vernichten, es würden aber auch neue entstehen.



Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister Scholz betonten die Notwendigkeit, die Digitalisierung sozialverträglich zu gestalten. Dazu sei es wichtig, dass sich auch die großen Internet-Konzerne wie Google oder Amazon an Steuer- und Sozialgesetze sowie an den Arbeitsschutz hielten.