Die Nutzung sozialer Medien hat in der deutschen Bevölkerung laut einer Untersuchung abgenommen.

Das Bundesinnenministerium stellte in Berlin den neuen sogenannten Digitalisierungs-Index des Frauenhofer-Instituts vor. Demnach nahm zwischen 2015 und 2017 der Anteil jener Menschen, die Twitter, Facebook und andere soziale Medien nutzten, in den meisten Bundesländern ab - teils um bis zu 18 Prozent. Den niedrigsten Wert gab es demnach in Brandenburg mit nur 38 Prozent der Einwohner. Lediglich im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Hamburg nahm die Zahl der User zu.



Fortschritte gibt es laut der Studie bei der Digitalisierung der kommunalen Behörden. So seien etwa Gewerbeanmeldungen inzwischen in vielen Städten und Gemeinden online möglich - längst aber noch nicht überall.