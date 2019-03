Berlin ist in Sachen Digitalisierung in Deutschland am Weitesten entwickelt.

Das ist eines der Ergebnisse des sogenannten Digitalisierungs-Index des Fraunhofer-Instituts, den das Bundesinnenministerium in Berlin vorgestellt hat. Schlusslicht ist dem Bericht zufolge Thüringen.



Für den Index werteten die Forscher den Ausbau des Breitband-Netzes und das Angebot von öffentlichen WLAN-Angeboten aus, aber auch die Zahl der Informatikstudenten in einem Bundesland oder unbesetzte IT-Stellen. Außerdem fragten sie nach web-basierten Angeboten der Kommunen, wie die Möglichkeit, online einen Bauantrag zu stellen oder ein Gewerbe anzumelden.