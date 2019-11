Wie lassen sich die vielen noch vorhandenen Funklöcher in Deutschland beseitigen? Darüber berät das Bundeskabinett ab dem Nachmittag bei seiner Klausurtagung zur Digitalisierung auf Schloss Meseberg in Brandenburg. Die FDP übt deutliche Kritik an der Mobilfunkstrategie.

Ziel ist laut Bundesregierung, dass Deutschland beim Mobilfunk "eine internationale Spitzenposition auf Basis einer flächendeckenden 4G-Versorgung erreiche". Damit werde auch eine wichtige Voraussetzung für den Ausbau des neuen Hochgeschwindigkeits-Mobilfunknetzes 5G geschaffen. Die Eckpunkte hatte der Minister für digitale Infrastruktur, Scheuer (CSU), vorgelegt. Er nannte eine lückenlose Versorgung mit Mobilfunk "überfällig".

Mehr als eine Milliarde Euro für neue Mobilfunkmasten

Die Regierung setzt auf eine Kombination verschieder Schritte. Unter anderem sollen Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Gebäude und Flächen des Bundes, der Länder und der Kommunen sollen als Standorte für Mobilfunkmasten verwendet werden. Mittel aus dem Sondervermögen Digitale Infrastruktur sollen helfen, bis zu 5.000 bisher nicht mit Mobilfunk versorgte Gebiete zu erschließen. In dieses Sondervermögen sind Milliardenerlöse aus der 5G-Mobilfunkauktion geflossen.



Mehr als eine Milliarde Euro sollen in neue Mobilfunkmasten investiert werden - vor allem in Orten, die ohne diese staatliche Hilfe nicht mit einer besseren Versorung durch die privaten Anbieter rechnen können. Gerade in ländlichen Regionen gelten die Lücken in der Mobilfunkversorgung auch als Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung.

FDP: Koalition gibt Land "der Lächerlichkeit preis"

Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Buschmann, warf Union und SPD vor, das Land beim Mobilfunk der Lächerlichkeit preiszugeben. Funklöcher gehörten weiterhin zum Alltag, die Bundesregierung habe "nicht viel mehr als eine Funkloch-App und eine Debatte über 5G an jeder Milchkanne vorzuweisen". Die Mobilfunkstrategie sei nicht über vage Eckpunkte hinausgekommen, ergänzte Buschmann.



Auf der Klausurtagung des Kabinetts im Gästehaus der Bundesregierung in Meseberg soll es bis morgen auch um die Digitalisierung der Verwaltung und gesellschaftliche Auswirkungen von Technologien wie Künstlicher Intelligenz oder Blockchain gehen. Diese wird etwa bei Kryptowährungen verwendet. Weiteres Thema ist ein Projekt für eine europäische Daten-Infrastruktur als Alternative zu Diensten amerikanischer Internet-Anbieter. Zudem wird die Frage behandelt, wie gefährlich "Deepfakes", täuschend echt gefälschte Videos, für die Demokratie sein können.