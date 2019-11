Die Bundesregierung will gut eine Milliarde Euro investieren, um die noch existierenden Funklöcher in Deutschland zu schließen.

Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums soll das Geld bis 2024 zur Verfügung gestellt werden. Staatssekretär Bilger sagte der "Stuttgarter Zeitung", das Geld stamme aus einem Sondervermögen, in das unter anderem die Erlöse aus der 5G-Mobilfunkauktion geflossen sind. Geplant ist demnach der Bau neuer Masten, vor allem im ländlichen Raum. Minister Scheuer, CSU, beklagte zu lange Genehmigungsverfahren beim Ausbau der mobilen Infrastruktur. Hier seien weitere Gespräche mit Ländern und Kommunen nötig. Mit Blick auf den Ausbau der digitalen Verwaltung sagte Familienministerin Giffey, SPD, es gehe darum, Bürokratie abzubauen und einen modernen und effektiven Sozialstaat zu schaffen. Beide äußerten sich am Rande einer Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg in Brandenburg. Weitere Themen des Treffens sind gesellschaftliche Auswirkungen von Technologien wie Künstlicher Intelligenz oder sogenannten Blockchains.