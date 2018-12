Die deutschen Universitäten wünschen sich einen Digitalpakt vergleichbar mit dem für die Schulen, um über zusätzliche Bundesmittel mehr digitale Technik anschaffen und einsetzen zu können.

Der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Alt, sagte der "Stuttgarter Zeitung", Vorlesungen könnten so auch zu Hause verfolgt werden. Außerdem könne mit interaktiven Formaten auf ein unterschiedliches Lerntempo Rücksicht genommen werden. Dies sei wichtig angesichts der wachsenden Heterogenität der Studenten. Alt betonte, die Digitalisierung der Hochschulen koste Geld für Infrastruktur und Personal. - Beim geplanten Digitalpakt Schule will der Bund fünf Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Der Bund ist laut Verfassung aber nicht für die Bildung zuständig. Deshalb streiten Bund und Länder über eine mögliche Grundgesetzänderung für die Umsetzung des Programms. - Der Präsident der Kultusministerkonferenz, Holter, erklärte, er sei grundsätzlich für eine Lockerung des Kooperationsverbotes von Bund und Ländern durch eine Grundgesetzänderung. Er halte es aber für denkbar, den Digitalpakt von dieser Verfassungsänderung abzukoppeln und die Gelder auf einem anderen Weg in die Länder zu bringen, betonte der thüringische Bildungsminister.