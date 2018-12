Grünen-Bundestagsfraktionsvize Dörner hat den Widerstand mehrerer Bundesländer gegen eine Grundgesetzänderung in der Bildungspolitik kritisiert.

Ihre Initiative sei schwer nachvollziehbar, sagte Dörner der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Auch künftig würden die Länder komplett souverän entscheiden, in welchen Bereichen sie mit dem Bund kooperierten. FDP-Generalsekretärin Beer forderte Kanzlerin Merkel auf, dafür zu sorgen, dass die - Zitat - wichtige Reform nicht scheitere.



Aus Sicht der Ministerpräsidenten von Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen greift die geplante Grundgesetzänderung zu sehr in die Länderhoheit ein. Bildung ist in Deutschland Ländersache. Der Bundestag hat aber mit Zweidrittelmehrheit beschlossen, die Mitfinanzierung von Schulen durch den Bund zu ermöglichen. Der Bundesrat muss noch zustimmen. Anlass ist der Digitalpakt, durch den Schulen Geld für die Anschaffung von Laptops und Tablets erhalten sollen.