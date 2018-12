Der Deutsche Lehrerverband kritisiert den Streit zwischen Bund und Ländern um den Digitalpakt für die Schulen. Der Vorsitzende Meidinger sagte im Dlf, für den Unterricht brauche man eine bessere Computerausstattung und vor allem schnellere Internetanschlüsse.

Schlechter Unterricht werde durch Computer nicht besser, guter Unterricht könne aber profitieren, betonte der Lehrerverbandschef (Audio-Link). Der Digitalpakt sei schon lange versprochen worden. Da es um eine Änderung des Grundgesetzes gehe, hätte man erwarten dürfen, dass Bund und Länder sich vorher abstimmten. Hier scheine einiges schiefgelaufen zu sein.



Meidinger betonte, der Lehrerverband sei nicht dagegen, dass der Bund sich an der Finanzierung der Schulen beteilige, etwa bei Sachkosten. Der Bundestag habe aber deutlich weitergehende Beschlüsse gefasst und die Länder überrumpelt. Verständnis zeigte Medinger für die Befürchtung, dass an den Grundfesten des Bildungsföderalismus gerüttelt werde.



Die Ministerpräsidenten der Länder kommen heute Vormittag zusammen, um weiter über den Digitalpakt zu beraten. Es geht um eine Ko-Finanzierung der digitalen Ausstattung der Schulen durch Bund und Länder. Vier Bundesländer haben sich inzwischen dagegen ausgesprochen, das Grundgesetz so zu ändern, wie es der Bundestag bereits beschlossen hat. Aus ihrer Sicht greift der Bund damit zu stark in die Bildungshoheit der Länder ein.