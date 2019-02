Bundesbildungsministerin Karliczek erwartet durch den Digitalpakt Schule schon bald Fortschritte.

Die CDU-Politikerin sagte der Deutschen Presse-Agentur, wenn die Politik den Zeitplan einhalte, könnten die ersten Maßnahmen noch in diesem Jahr an den Schulen beginnen. - Durch Bundesmittel in Höhe von fünf Milliarden Euro sollen Schulen unter anderem mit WLAN sowie digitalen Geräten und Lernprogrammen ausgestattet werden. Der Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat hatte sich in der vergangenen Woche auf einen Kompromiss im Streit um eine Grundgesetzänderung geeinigt.