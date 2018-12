Der Präsident der Kultusministerkonferenz, Holter, geht davon aus, dass der Digitalpakt für Schulen nicht wie geplant im Januar starten kann.

Grund dafür sei die vom Bundestag beschlossene Grundgesetzänderung, sagte Holter, der Bildungsminister in Thüringen ist, dem MDR. Das sei so mit den Ländern nicht abgesprochen gewesen.



Der Bundestag hat mit Zweidrittelmehrheit die Mitfinanzierung von Schulen durch den Bund möglich gemacht. Der Bundesrat muss noch zustimmen. Dort aber regt sich Widerstand. Etliche Regierungen wie zum Beispiel die in Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Sachsen und Sachsen-Anhalt finden, die Änderungen griffen zu sehr in die Länderhoheit ein.