Unter den Bundesländern wächst der Widerstand gegen die für den Digitalpakt notwendige Grundgesetzänderung.

Inzwischen haben Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Sachsen Bedenken angemeldet. Mehrere Ministerpräsidenten erklärten in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", der Bund würde zu sehr in die Länderhoheit eingreifen. Für eine Grundgesetzänderung wäre eine Zweidrittel-Mehrheit notwendig. Bleibt es bei den Bedenken, käme sie nicht zustande. Der Bundestag hat der Grundgesetzänderung bereits zugestimmt, um die Mitfinanzierung der Schulen durch den Bund zu ermöglichen.



Mit dem Digitalpakt sollen die Schulen in Deutschland jeweils bis zu 25.000 Euro aus Bundesmitteln für die Anschaffung von Laptops und Tablets enthalten.