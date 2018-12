Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet lehnt die Grundgesetzänderung zu Finanzhilfen des Bundes für die Bildungspolitik ab.

Es gebe auch ohne Grundgesetzänderung einen Weg, wie das Geld in den Schulen landen könne, sagte Laschet im Deutschlandfunk. Dafür müsse man nicht den Föderalismus aus den Angeln heben. Mit der geplanten Verfassungsänderung würde der Bund für alle Zeiten vorgeben, wofür das Geld verwendet werde, und die Länder müssten es auch noch bezahlen.

Länder befürchten Eingriff in ihre Finanzplanung

Damit spricht Laschet einen Punkt an, den viele Länder kritisieren. Die Grundgesetzänderung sieht nämlich vor, dass der Bund die Länder in wichtigen Bildungsfragen finanziell unterstützen kann. Aber: Für Vorhaben ab 2020 müssten die Länder die Hälfte der Kosten selbst aufbringen. Damit soll sichergestellt werden, dass das Geld nicht in andere Bereiche fließt. Die Länder befürchten dadurch einen Zugriff des Bundes auf die eigene Finanzplanung.

Unionsfraktionsvorsitzender Brinkhaus verteidigt Position des Bundes

Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Brinkhaus, verteidigte die Position des Bundes. Es müsse sichergestellt werden, dass die Milliarden den Schulen auch wirklich zugute kämen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Das müsse auch nachgewiesen werden.



Der Bundestag hat die Grundgesetzänderung bereits mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen. Die Zustimmung des Bundesrats steht noch aus. Hier ist eine Mehrheit angesichts des Widerstands aus den Ländern unwahrscheinlich. Laschet geht davon aus, dass im Vermittlungsausschuss rasch eine Einigung gefunden werden kann. "Das geht schnell, wenn der Bund will", sagte er.

KMK-Präsident Holter: Digitalpakt schnell unterzeichnen

Der Präsident der Kultusministerkonferenz, der thüringische Bildungsminister Holter, warb unterdessen dafür, dass die Kultusministerkonferenz die Bund-Länder-Vereinbarung zur Digitalisierung von Schulen auf den Weg bringt. Diese Vereinbarung soll eigentlich beim Treffen der Länderminister am Donnerstag unterzeichnet werden. Auch Holter stellte klar, dass er die geplante Verfassungsänderung kritisch sieht: "Das ist ein Kompromiss des Bundestages, aber kein Kompromiss mit den Ländern", sagte der Linken-Politiker der DPA. Die Regelung habe die Länder kalt erwischt und sei mit ihnen auch nicht besprochen worden.



Doch die Abmachungen zum Digitalpakt wären von der Grundgesetzänderung wohl nicht betroffen, weil dieses Projekt nach bisherigen Plänen schon 2019 starten soll. Das heißt: Die vom Bund zugesagten fünf Milliarden Euro könnten an die Länder fließen - auch ohne Grundgesetzänderung.