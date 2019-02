Der Deutsche Lehrerverband sieht im Zusammenhang mit dem geplanten Digitalpakt noch etliche Hürden.

Der Präsident des Lehrerverbands, Meidinger, sagte im Deutschlandfunk, es gebe noch viele Baustellen auf dem Weg zur Digitalisierung von Schulen. Er habe das Gefühl, dass nicht alle Bundesländer und Kommunen in ihren Vorbereitungen gleich weit seien. Bei Fortbildungen von Lehrkräften sieht Meidinger Handlungsbedarf: Es mangele an Angeboten, aber auch an Unterrichtsreserven, die garantierten, dass kein Unterricht ausfalle, wenn sich eine andere Lehrkraft weiterbilde.



Auch die Wartung und Pflege der IT-Systeme an Schulen sei ein großes Problem: Bisher habe man vielfach die Situation, dass das Lehrkräfte neben dem Unterricht in ihrer Freizeit machten - angesichts der Modernisierung und auch Komplexität der IT-Ausstattung sei das nicht mehr realistisch. Man brauche professionelle Betreuung der IT-Systeme.