Bei der Umsetzung des "Digitalpakts Schule" sieht Bundesbildungsministerin Karliczek die Länder in der Pflicht.

Karliczek sagte im ZDF, die Idee des Pakts sei es gewesen, dass man es als nationale Aufgabe sehe, flächendeckend Digitalisierung in den Schulen möglich zu machen. Das bedeute aber in einem föderalen Staat auch, dass dann die Umsetzung in den Ländern passiere. Allerdings habe sie den Eindruck, dass durch die Corona-Pandemie die Notwendigkeit und die Dringlichkeit in jedem Bundesland klar geworden sei und dass jetzt in den Kultusministerien der Länder mit Hochdruck daran gearbeitet werde.



Der Bund stellt beim Digitalpakt fünf Milliarden Euro für die Digitalisierung in den Schulen zur Verfügung - bislang fließen die Mittel aber nur langsam ab.