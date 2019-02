"Digitalpakt Schule" Theorie gut, Praxis mangelhaft

Möglicherweise steht eine Einigung im Streit um den "Digitalpakt Schule" an. Heute trifft sich der Vermittlungsausschuss in Berlin. Doch selbst wenn sich die Politiker einigen, sind damit nicht alle Probleme gelöst. Denn es geht um viel mehr als um neue Laptops und Tablets in den Klassenzimmern.

Von Karin Bensch

