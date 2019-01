Nach der ersten Sitzung des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat im Streit um den Digitalpakt hat sich der bayerische Ministerpräsident Söder zurückhaltend geäußert.

Er sei skeptisch und glaube nicht an eine rasche Lösung, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, hatte dagegen vor dem Treffen die Hofffnung auf eine Einigung bis zu den Sitzungen beider Parlamente am 15. Februar geäußert.



Der Ausschuss war gestern in Berlin zusammengekommen und hatte zunächst die Einsetzung einer Arbeitsgrupe beschlossen. Hintergrund sind die geplanten Hilfen für die Digitalisierung der Schulen; es sollen fünf Milliarden Euro vom Bund an die Länder fließen. Allerdings müsste dazu das im Grundgesetz festgelegte Kooperationsverbot in der Bildung gelockert werden. Mehrere Bundesländer werfen FDP und den Grünen vor, auf diesem Weg die Bund-Länder-Kompetenzen generell neu ordnen zu wollen.