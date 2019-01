Der Vermittlungsausschusses im Streit um den Digitalpakt und eine damit verbundene Grundgesetzänderung hat in seiner ersten Sitzung die Bildung einer Arbeitsgruppe beschlossen.

Der neu bestimmte Ausschussvorsitzende Gröhe sagte in Berlin, die Arbeitsgruppe werde ihre Arbeit zügig aufnehmen und gründlich beraten.

Der Konflikt zwischen Bundestag und Bundesrat hatte sich an geplanten Hilfen für die Digitalisierung der Schulen entzündet: Dafür sollen fünf Milliarden Euro vom Bund an die Länder fließen. Allerdings müssten dazu das im Grundgesetz festgelegte Kooperationsverbot in der Bildung gelockert werden.



Bayerns Ministerpräsident Söder warf der FDP und den Grünen vor, die Bund-Länder-Kompetenzen generell neu ordnen zu wollen. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt betonte, dass die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern auf das Geld warteten. Auch andere Politiker von SPD, Grünen und FDP drängten auf einen schnellen Kompromiss.