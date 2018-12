Mit Blick auf die für den Digitalpakt notwendige Grundgesetzänderung haben SPD, Grüne und FPD um das Einverständnis der Länder geworben.

Im Interesse der Zukunftsfähigkeit sollte der Bundesrat zustimmen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Schneider, der Deutschen Presseagentur. Ähnlich äußerte sich Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt. Die FDP warf den Ländern ideologische Gründe für eine Blockadehaltung vor.



Zuvor hatten die Ministerpräsidenten von Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen Bedenken geäußert. In einem gemeinsamen Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" heißt es, damit würde der Bund zu sehr in die Länderhoheit eingreifen.



Die bereits in der vergangenen Woche im Bundestag beschlossene Grundgesetzänderung könnte damit im Bundesrat scheitern. Auch dort wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig. Mit dem Digitalpakt sollen die Schulen in Deutschland vom Bund mit Laptops und Tablets ausgestattet werden.