Die vom Bundestag beschlossene Grundgesetzänderung zur Mitfinanzierung der Schulen droht im Bundesrat zu scheitern.

In einem gemeinsamen Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" erklären die Ministerpräsidenten von Bayern, Hessen, Baden-Württemberg , Nordrhein-Westfalen und Sachsen, dass die Änderung aus ihrer Sicht zu sehr in die Länderhoheit eingreifen würde. Man unterstütze den Digitalpakt für die Schulen, wolle aber einen besseren Weg zu seiner Umsetzung finden, hieß es. NRW-Ministerpräsident Laschet sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, man wolle in der Sache den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat anrufen. Wenn die Länder mehr Geld für die Digitalisierung der Schulen bräuchten, wäre es am einfachsten, den Anteil aus dem gemeinsamen Steueraufkommen von Bund und Ländern aufzustocken. Dazu sei es unnötig, so wörtlich - an der Verfassung herumzuwerkeln.



Mit dem Digitalpakt sollen die Schulen in Deutschland jeweils bis zu 25.000 Euro aus Bundesmitteln für die Anschaffung von Laptops und Tablets erhalten. Da die Bildungspolitik Ländersache ist, muss für diese Form der Mitfinanzierung das Grundgesetz geändert werden. Wie im Bundestag ist dafür auch im Bundesrat eine Zweidrittel-Mehrheit notwendig.