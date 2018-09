Die EU-Finanzminister wollen bis Ende des Jahres eine Einigung beim Thema Digitalsteuer erreichen.

Entsprechend äußerte sich Bundesfinanzminister Scholz nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen in Wien. Es könne nicht sein, dass erfolgreiche Unternehmen nicht zur Finanzierung des Gemeinwesens beitrügen, erklärte er. - Klassische Unternehmen zahlen Schätzungen zufolge in Europa etwa 23 Prozent Steuern, Digitalkonzerne wie Google, Amazon, Facebook oder Apple nur acht bis neun. Die EU-Kommission hat daher vorgeschlagen, für Digitalfirmen mit einem weltweiten Jahresumsatz von mindestens 750 Millionen Euro sowie einem Online-Umsatz von 50 Millionen Euro in Europa drei Prozent Umsatzsteuer zu erheben.