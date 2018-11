Bundesfinanzminister Scholz hat sich für ein globales Vorgehen bei der Einführung einer Digitalsteuer für Konzerne ausgesprochen.

Priorität müsse eine Lösung auf internationaler Ebene haben, sagte Scholz in Brüssel. Hier gebe es gute Fortschritte, doch falls nicht wie geplant in den nächsten zwölf bis 18 Monaten ein Durchbruch gelinge, müsse die EU eine eigene Alternative parat haben.



Die EU-Kommission will der Praxis von großen Digital-Konzernen einen Riegel vorschieben, in Europa mit Geräten und Software-Diensten Milliarden umzusetzen, die Gewinne dort aber kaum zu versteuern. Frankreichs

Präsident Macron dringt auf einen Durchbruch bis zum Jahreswechsel. Mehrere EU-Länder, darunter Deutschland, befürchten, dass sich der Handelskonflikt mit den USA durch die Einführung einer Steuer verschärfen könnte.



Morgen wollen sich die EU-Finanzminister in Brüssel mit dem Thema befassen.