Im Streit um Digitalsteuern halten die USA den Druck auf Europa aufrecht.

US-Finanzminister Mnuchin bekräftigte auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, dass die Vereinigten Staaten mit Auto-Zöllen antworten würden, sollte es "unfaire" Steuern geben. Frankreich und die USA suchen heute in Davos nach Auswegen aus dem Konflikt. Sie werden von OECD-Generalsekretär Gurria unterstützt. Er sagte der Nachrichtenagentur AP, dass er eine Lösung erwarte - denn einen Plan B gebe es nicht. Gestern hatten US-Präsident Trump und Frankreichs Staatschef Macron erklärt, eine Eskalation solle vermieden werden.



In dem Konflikt geht es den USA nicht nur um die Digitalsteuern. Vielmehr strebt Präsident Trump ein umfassendes Handelsabkommen mit der EU an. Dem Sender CNBC sagte er, Europa nutze die USA seit Jahren aus.