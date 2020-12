In mehreren Bundesländern sind zum heutigen Start des Lockdowns die digitalen Lernplattformen für Schülerinnen und Schüler ausgefallen.

Der sachsen-anhaltische Landesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung, Wahl, sagte dem MDR-Rundfunk, trotz der Erfahrungen aus den Schulschließungen im Frühjahr sei die Menge der Zugriffe nicht richtig eingeschätzt worden. Über die Online-Portale werden Aufgaben und Unterrichtsmaterial verteilt. Zudem dienen sie der Kommunikation mit den Lehrkräften. Neben der Plattform "Moodle" in Sachsen-Anhalt fiel in Bayern das ohnehin störanfällige Programm "Mebis" teilweise aus. Auch im Saarland und in Berlin gab es Probleme.



Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind heute deutschlandweit die Schulen geschlossen oder der Präsenzpflicht ausgesetzt worden.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.