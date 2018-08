Digitalwirtschaft Bundeskartellamt nimmt Facebook und Co. ins Visier

Amazon fürs Shoppen, Facebook fürs Netzwerken: In der Internetwirtschaft scheint es kaum so etwas wie Wettbewerb zu geben. Das Bundeskartellamt in Bonn nimmt Facebook und den E-Commerce seit geraumer Zeit genauer in den Blick. Und fordert dafür mehr Rechte – die Bonner wollen zur Verbraucherbehörde werden.

Sina Fröhndrich im Wirtschaftsgespräch mit Mario Dobovisek

