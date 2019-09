Die Vereinten Nationen sehen in der Welt eine erhebliche Ungleichverteilung digitaler Geschäftsmodelle.

Die Schaffung von Wohlstand in diesem Bereich sei stark auf die Vereinigten Staaten und China konzentriert, heißt es in einem Bericht der UNO-Konferenz für Handel und Entwicklung. Abgeschlagen in der Digitalwirtschaft seien vor allem Afrika und Südamerika. So hielten Firmen in den USA und China drei Viertel aller Patente zur Blockchain-Technologie, und auch 75 Prozent des Cloud-Computing-Marktes entfielen auf diese Länder. Zudem stellten sie die meisten großen Internet-Unternehmen und -Plattformen.



UNO-Generalsekretär Guterres sprach von einer digitalen Kluft, die zu weiter wachsender Ungleichheit beitrage.