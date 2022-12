Null-Covid-Politik

Der DIHK glaubt an eine Wiederbelebung der wirtschaftlichen Beziehungen zu China. (dpa / imageBROKER / Justus de Cuveland )

DIHK-Außenwirtschaftschef Treier sagte der Nachrichtenagentur Reuters, große Teile der deutschen Wirtschaft atmeten durch, wenn die chinesische Regierung die Restriktionen teilweise aufhebe. Eine erneute massive Störung der Lieferketten könne dadurch verhindert werden. Zugleich gab Treier zu bedenken, dass die avisierte Lockerung noch nicht abschließend vollzogen sei.

In mehreren chinesischen Städten waren in den vergangenen Tagen die strikten Corona-Beschränkungen zurückgefahren worden. Die Corona-Politik hatte in China zu den größten Protesten seit Jahrzehnten geführt.

