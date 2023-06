Die Deutsche Industrie- und Handelskammer hat den Brexit ein "wirtschaftliches Desaster für beide Seiten des Kanals" genannt. (Getty Images / EyeEm Premium / Daniel Limpi / EyeEm)

Der Außenwirtschaftschef der DIHK, Treier, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Großbritannien sei auf Platz acht der Exportmärkte Deutschlands abgerutscht. 2016, im Jahr des EU-Austritts, habe das Land noch auf Platz drei gelegen. Es seien auch weniger deutsche Unternehmen in Großbritannien aktiv, dafür hätten sich in den vergangenen Jahren viele britische Unternehmen neu in Deutschland niedergelassen.

2016 hatte eine knappe Mehrheit der Briten für den EU-Austritt gestimmt, Anfang 2020 wurde der Brexit vollzogen.