Die deutsche Exporte könnten laut einer Prognose des DIHK im kommenden Jahr erstmals seit der Weltwirtschaftskrise vor mehr als zehn Jahren wieder schrumpfen.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag rechnet nach einer Umfrage unter 28.000 Unternehmen mit einem Minus von 0,5 Prozent bei den Ausfuhren. Der Verband verwies auf die nachlassende Konjunktur, den Handelsstreit mit den USA sowie die Unsicherheit beim EU-Austritt Großbritanniens.



DIHK-Präsident Schweitzer erklärte, die Unternehmen blickten deshalb so pessimistisch in die Zukunft wie seit zehn Jahren nicht mehr. Für dieses Jahr erwarte man nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozent. Im vergangenen Herbst war ein Plus von 1,7 Prozent prognostiziert worden. 2020 könnte es für 0,5 Prozent reichen, sagte Schweitzer.