Interview der Woche

Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) (dpa picture alliance / Tim Brakemeier)

Wansleben wörtlich: „Wir müssen alles tun, um diese Abhängigkeit zu überwinden. Aber das heißt ja nicht, dass wir uns freiwillig ins Unglück stürzen, nur, weil andere auch im Unglück sind. Ich glaube, es ist auch eine Frage der moralischen Dimension, dass wir uns aktionsfähig halten“.

Weitreichende Änderungen in der Globalisierung

Zu den möglichen Konsequenzen für die deutschen Unternehmen nach dem russischen Angriffskrieg betonte Wansleben, mit dem 24. Februar habe sich viel mehr geändert, als man bisher diskutierte. Man erlebe jetzt eine grundlegende Weichenstellung bei dem, was man Globalisierung nenne: „Wir werden eine völlig neue Ära der Außenpolitik, der internationalen Wirtschaftspolitik und der unternehmensindividualen, internationalen Strategien erleben“. Dennoch stellte der DIHK-Hauptgeschäftsführer zu den künftigen Handelsbeziehungen mit Russland auch klar: „Ich halte es auch aus Wirtschaftssicht für rational und politisch für wünschenswert, dass wir nicht so tun, als ob es überhaupt keine Zukunft mehr gäbe zwischen Russland und Europa. (…) Heute davon auszugehen, dass Russland so was sein wird wie ein größeres Nordkorea, das mag ein realistisches Szenario sein. Aber ob das das Soll-Szenario ist, das wage ich sehr zu bezweifeln“.

Verhältnis zu China

Zu den zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen mit China äußerte sich der DIHK-Hauptgeschäftsführer zurückhaltend. Angesichts der strikten Coronapolitik hätten viele deutsche Firmen schon jetzt Probleme, Mitarbeiter zu finden, die bereit seien, in der Volksrepublik zu arbeiten. Dazu kämen die enormen Probleme bei den Lieferketten. Der Entkopplungsprozess zwischen Europa und China, so Wansleben, fände aus diesen Gründen längst statt.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 22.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.