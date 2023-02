Deutsche Industrie- und Handelskammer

DIHK-Präsident Peter Adrian (picture alliance/dpa)

Adrian sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", die komplizierte Visavergabe in den deutschen Konsulaten im Ausland sei ein großes Hindernis für die Anwerbung von potentiellen Fachkräften. Die Bundesregierung müsse die Verfahren drastisch vereinfachen. Die deutschen Konsulate dürften nicht zum Nadelöhr der Fachkräftezuwanderung werden.

Adrian ergänzte, die Bundesregierung müsse auch Potenziale im Inland ausschöpfen. So seien Frauen in der Arbeitswelt unterrepräsentiert. Als Grund hierfür nannte Adrian einen Mangel an Kinderbetreuungsangeboten.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.