Zum Beginn des Ausbildungsjahres hat der Präsident des deutschen Industrie- und Handelskammertages, Schweitzer, auf die günstige Situation für Lehrstellenbewerber hingewiesen.

Wegen der geringen Bewerberzahl könnten Jugendliche zwischen mehreren Ausbildungsbetrieben wählen, sagte Schweitzer dem Redaktions-Netzwerk Deutschland. Derzeit seien noch tausende Stellen in einer Vielzahl von Berufen, Branchen und Regionen unbesetzt.



Durch den Mangel an Bewerbern habe sich auch die Situation der Azubis in den Betrieben verbessert, erklärte der DIHK-Präsident. Den Unternehmen sei bewusst, dass sie nur mit qualitativ hochwertigen Angeboten punkten könnten. Daher böten sie inzwischen vielfach höhere Vergütungen, Zusatzqualifikationen oder Auslandsaufenthalte an.