Zum Beginn des Ausbildungsjahres sind nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertages noch tausende Lehrstellen unbesetzt.

Das gelte für eine Vielzahl von Berufen, Branchen und Regionen, sagte DIHK-Präsident Schweitzer dem Redaktions-

Netzwerk Deutschland. Häufig könnten Jugendliche zwischen mehreren Ausbildungsbetrieben wählen. Wegen des Mangels an

Bewerbern böten viele Unternehmen zudem höhere Vergütungen, Zusatzqualifikationen oder Auslandsaufenthalte an. - Über die Qualität der Lehre in Deutschland informiert heute auch der Deutsche Gewerkschaftsbund. Er stellt dazu in seinem Ausbildungsreport 2018 Ergebnisse einer Umfrage unter Azubis vor.