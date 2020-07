Die Corona-Krise belastet den Ausbildungsmarkt in Deutschland.

Nach einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages werden Betriebe in diesem Jahr voraussichtlich weniger ausbilden. Im Branchendurchschnitt gebe es derzeit gut sieben Prozent weniger Lehrstellen als im Vorjahr. Als einziger Wirtschaftszweig melde die Bauindustrie mit einem Zuwachs von zwei Prozent ein Plus.



Die Bewerbungsprozesse in den Unternehmen seien wegen der Corona-Pandemie ins Stocken geraten, Einstellungen verzögerten sich vielerorts. Die Übernahmeperspektiven für ausgebildete Fachkräfte seien aber auch in diesem Jahr gut.



Der DIHK befragte rund 15.000 Firmen.