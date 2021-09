Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Adrian, sieht eine deutliche Verschlechterung des Investitionsklimas.

Die Unternehmen hätten ihre Ausrüstungsinvestitionen im vergangenen Jahr um mehr als 13 Prozent reduziert, sagte er der "Rheinischen Post". Auch die Kreditnachfrage der Betriebe stagniere derzeit bei knapp 200 Milliarden Euro, nach einem kräftigen Anstieg in den Jahren 2015 bis 2019. Diese Zahlen seien ein Warnzeichen, betonte der DIHK-Chef. Denn sie zeigten, dass die Unternehmen aktuell davor zurückschreckten, in erheblichem Umfang in Anlagen und Maschinen zu investieren. Grund dafür sei nicht allein der Corona-Effekt, sondern auch das Fehlen einer langfristigen Vertrauensbasis, betonte Adrian.

