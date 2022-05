DIHK-Präsident Peter Adrian. (picture alliance/dpa)

Sein Präsident Adrain sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldoerf, nahezu alle Betriebe seien über Produktions- und Logistikketten eng miteinander verwoben. Daher wäre die Wirtschaft in Deutschland in ihrer ganzen Breite von einem Gas-Stopp negativ beeinflusst. Zwar hätten viele Unternehmen bereits Vorkehrungen für einen möglichen Krisenfall getroffen und könnten kurzfristig rund zwei Prozent des Gaseinsatzes durch zusätzliche Effizienzmaßnahmen schnell einsparen, so Adrian weiter. Weitergehende Umstellungen der Produktionsprozesse brauchten hingegen Zeit.

Derzeit wird weniger russisches Gas nach Europa geliefert. Für Deutschland hatte Bundeswirtschaftsminister Habeck die Lage gestern aber als beherrschbar bezeichnet.

