Das Autobahnprojekt A26 Ost im Süden Hamburgs ist vom Naturschutzbund Deutschland zum "Dinosaurier des Jahres 2020" gekürt worden.

Der Autobahnbau sei teuer, klimaschädlich und überflüssig, erklärte der Nabu. Das Projekt sei ein perfektes Sinnbild für eine verfehlte Verkehrspolitik sowie für antiquierte Infrastrukturplanungen in ganz Deutschland. Die Hamburger Verkehrsbehörde entgegnete, für Anwohner an der stark befahrenen B73 werde das Autobahnteilstück eine Entlastung von Straßenlärm und Verkehr bringen.



Die Negativ-Auszeichnung "Dinosaurier des Jahres" wurde 1993 zum ersten Mal vergeben. Der Naturschutzbund will damit auf aus seiner Sicht unzureichenden Umweltschutz hinweisen.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.