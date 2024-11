Apatosaurier "Vulcain"

Das Skelett eines Apatosaurus vor dem Schloss Dampierre nahe Paris (AFP / STEPHANE DE SAKUTIN)

Die Summe gehöre zu den höchsten, die je für ein Dinosaurier-Skelett in Frankreich erreicht worden sei, teilten die Auktionshäuser Collin du Bocage und Barbarossa mit. Den Rekord hält "Big John", der 2021 in Paris sechs Millionen Euro erzielte.

Der Schätzwert der Urzeitechse, die zur Gattung der pflanzenfressenden Apatosaurier gehört, lag zwischen drei und fünf Millionen Euro. Wie die beiden Auktionshäuser bekanntgaben, ging "Vulcain" an einen französischen Sammler, der das Skelett mit mehr als 80 Prozent Originalknochen als Leihgabe an ein Museum oder eine wissenschaftliche Einrichtung geben will.

Der Markt mit den Fossilien boomt. Erst im Juli 2024 kam in New York bei Sotheby’s ein rund 150 Millionen Jahre altes Skelett eines Tyrannosaurus rex für rund 45 Millionen Dollar unter den Hammer.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.