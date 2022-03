An der Messe zum Aschermittwoch im Kölner Dom wird er allerdings nicht teilnehmen. Stattdessen hat Woelki einen Fastenhirtenbrief angekündigt. Der Kardinal war wegen seines Umgangs mit der Aufklärung von Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln seit Oktober beurlaubt gewesen.

Der Vorsitzende des dortigen Diözesanrates, Kurzbach, betonte, das Vertrauen in Woelki sei nicht da und die Auszeit habe keines der Probleme gelöst. Kurzbach sagte im Deutschlandfunk , es sei weiter nicht klar, welche Veränderungen der Kardinal plane. Ein "Weiter so" dürfe es nicht geben. Die katholische Reformbewegung "Maria 2.0" plant für den Vormittag vor dem Kölner Dom eine Demonstration gegen Missbrauch und Vertuschung in der katholischen Kirche.