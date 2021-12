Von Fritsch war fünf Jahre lang bis 2019 deutscher Botschafter in Moskau. Im Deutschlandfunk warnte er , die russische Führung wolle politische Veränderungen erzwingen und die eigene Macht konsolidieren, dafür sei sie möglicherweise auch bereit, militärisch gegen die Ukraine vorzugehen. Für den Westen sei eine Rückkehr zur "Kanonenbootpolitik" des 19. Jahrhunderts aber keine Option.

Russland hat zahlreiche Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Von Fritsch nannte das eine gefährliche Eskalation. Der Westen dürfe militärischem Zwang nicht nachgeben. Die Spannungen mit Russland stehen im Mittelpunkt des EU-Gipfels heute in Brüssel . Die europäischen Staats- und Regierungschefs wollen eine gemeinsame Warnung an Moskau richten, dass ein Angriff auf die Ukraine einen hohen Preis hätte.