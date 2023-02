Diplomaten und führende Vertreter mehrerer Länder, darunter Deutschland, forderten in einer gemeinsamen Erklärung die israelische Regierung auf, von solchen Maßnahmen Abstand zu nehmen. Die Zerstörung des Dorfes und die anschließende Vertreibung seiner Bewohner könnte gegen die Genfer Konvention verstoßen, heißt es in der Erklärung weiter. In Khan al-Ahmar leben 38 palästinensische Familien. Eine Delegation mit Vertretern aus rund 30 Staaten und der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem habe gestern das Dorf besucht, teilte das belgische Generalkonsulat in Jerusalem mit . Morgen läuft eine Frist für die israelische Regierung (1. Februar) ab, vor dem Obersten Gericht ihre Pläne als Antwort auf eine Petition der israelischen Siedlerorganisation "Regavim" vorzulegen.