Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Barley, hat das gestrige Spitzentreffen von EU-Vertretern mit der Türkei kritisiert.

Auch das Europäische Parlament sei interessiert an guten Beziehungen zur Türkei und Diplomatie immer ein gutes Mittel, sagte die SPD-Politikerin bei Deutschlandfunk Nova. Sie zweifele aber auch im Nachhinein noch am Zeitpunkt des Treffens, nachdem die Türkei gerade erst aus der Istanbul-Konvention zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen ausgetreten sei. Unmittelbar nach diesem fast schon provokativen Akt in die Türkei zu reisen, sei das falsche Signal, meinte Barley.



EU-Komissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel hatten sich in Ankara mit dem türkischen Staatschef Erdogan getroffen. Dabei ging es unter anderem um eine Stärkung der wirtschaftlichen Kooperation und die Zusammenarbeit in der Flüchtlings- und Migrationspolitik.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.