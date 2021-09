Zum ersten Mal seit Monaten haben US-Präsident Biden und der chinesische Staatschef Xi wieder miteinander gesprochen.

Es war das zweite offizielle Telefonat der beiden Präsidenten seit dem Amtsantritt Bidens im Januar. Nach Angaben des Weißen Hauses haben sich Biden und Xi offen gezeigt für eine breitangelegte Diskussion über die Herausforderungen ihrer diplomatischen und ökonomischen Beziehungen. Biden habe das Interesse der USA an Frieden, Stabilität und Wohlstand in der indo-pazifischen Region und der restlichen Welt unterstrichen, hieß es. Zudem sei herausgestellt worden, dass beide Länder sich ihrer Verantwortung bewusst seien, dass ihr Wettbewerb nicht in einen Konflikt umschlage.



Die Beziehungen zwischen den USA und China sind unter anderem wegen gegenseitiger Strafzölle und umstrittener Gebietsansprüche Chinas im asiatischen Raum auf einem Tiefpunkt. Seit dem Abzug des US-Militärs aus Afghanistan hat Chinas Staats- und Parteiführung ihre Vorwürfe gegen die US-Regierung weiter verschärft.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.