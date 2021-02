In seinem ersten Telefonat mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping hat der neue US-Präsident Biden einen unverändert harten Kurs gegenüber Peking zu erkennen gegeben.

In einer Mitteilung des Weißen Hauses in Washington hieß es, Biden habe seine Besorgnis über unfaire Wirtschaftspraktiken Chinas, die Repressionen in Hongkong und die Taiwan-Politik geäußert. Nach Angaben der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua warnte Xi vor einer Konfrontation, die katastrophal für beide Länder und die Welt wäre. Zudem habe der Staatschef bekräftigt, Hongkong und Taiwan seien innere Angelegenheiten Chinas. Die USA sollten chinesische Kerninteressen respektieren und - wie es hieß - vorsichtig handeln.

