Deutschland und Saudi-Arabien haben ihre diplomatische Krise nach zehn Monaten beigelegt.

Außenminister Maas und sein saudischer Amtskollege al-Dschubair verständigten sich am Rande der UNO-Vollversammlung in New York darauf, dass der im November 2017 abgezogene saudische Botschafter nach Deutschland zurückkehrt.



Saudi-Arabien hatte gefordert, dass Maas sein ernsthaftes Bedauern über eine Äußerung des damaligen Außenministers Gabriel ausdrückt. Maas sagte, man hätte klarer in der Kommunikation und im Engagement sein sollen, um solche Missverständnisse zu vermeiden. Gabriel hatte damals von "Abenteurertum" Saudi-Arabiens im Nahen Osten gesprochen. Daraufhin zog das Land seinen Botschafter aus Deutschland ab. Der neue für Riad vorgesehene deutsche Botschafter bekam zuletzt keine Akkreditierung.