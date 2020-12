Die Hinrichtung des iranischen Regimekritikers Ruhollah Sam hat zur Absage eines europäisch-iranischen Wirtschaftsforums geführt.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte in Berlin, die Online-Konferenz, die heute beginnen sollte, werde unter den derzeitigen Umständen nicht stattfinden. Mitgliedstaaten der Europäischen Union hätten entschieden, nicht teilzunehmen.



Irans Präsident Ruhani kritisierte die Absage. Die iranische Justiz sei unabhängig und ihre Urteile würden nach internen und nicht externen Kriterien gefällt. Im Iran wird die Absage des dreitägigen Forums auf die eigene Kritik an der EU zurückgeführt. Am Wochenende wurden der deutsche Botschafter und der Geschäftsträger der französischen Botschaft ins Außenministerium in Teheran einbestellt. Dort wurde ihnen eine Protestnote wegen Einmischung der EU in die internen Angelegenheiten übermittelt.



Der iranische Regimekritiker Sam war im Juni zum Tode verurteilt und am Samstag hingerichtet worden. Dem 47-Jährigen wurde vorgeworfen, mit seiner Webseite "Amad News" Propaganda gegen die iranische Führung betrieben und Menschen zu gewaltsamen Protesten angestiftet zu haben. Medienberichten zufolge soll er von iranischen Sicherheitskräften ins Nachbarland Irak gelockt und im Herbst vergangenen Jahres in den Iran gebracht worden sein.

Wissenschaftler verurteilt

Gestern wurde der britisch-iranische Anthropologe Kamil Ahmadi zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Außerdem muss er nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim umgerechnet mehr als eine halbe Million Euro Strafe zahlen. Ahmadi wurde unter anderem für schuldig befunden, in Zusammenarbeit mit europäischen Botschaften für Homosexualität geworben zu haben. Zudem wurde ihm vorgeworfen, als Reporter der britischen BBC nach Israel gereist zu sein - dies ist Iranern verboten.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.