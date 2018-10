Der Iran hat den deutschen Botschafter in Teheran einbestellt, um gegen die Auslieferung eines iranischen Diplomaten an Belgien zu protestieren.

Ein Vertreter des Außenministeriums sagte, in dem Gespräch sei betont worden, die Festnahme und Auslieferung des Diplomaten beruhe auf einer Verschwörung von Feinden des Iran und dessen Beziehungen zu Europa. Die iranische Regierung fordert, dass der Diplomat schnell wieder freigelassen wird.



Deutschland hatte den Mann vor zwei Tagen an Belgien ausgeliefert. Der Iraner Assadi steht unter Anschlagsverdacht. Er ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Antwerpen inzwischen in Untersuchungshaft. Der iranische Diplomat war Anfang Juli in Bayern von der Polizei festgenommen worden. Grundlage war ein europäischer Haftbefehl. Die belgische Staatsanwaltschaft verdächtigt Assadi, an der Planung eines Anschlags auf iranische Oppositionelle in Frankreich beteiligt gewesen zu sein.