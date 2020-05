Großbritanniens Premierminister Johnson und US-Präsident Trump haben sich für ein persönliches G7-Treffen im kommenden Monat ausgesprochen.

In einem Telefongespräch hätten die beiden Politiker über die Wichtigkeit einer Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs der führenden Industrieländer gesprochen, teilte Downing Street mit. Der amerikanische Präsident ist in diesem Jahr Gastgeber des G7-Gipfels. Ursprünglich war das Treffen der sieben Wirtschaftsnationen für Juni am Landsitz des Präsidenten in Camp David geplant gewesen. Im März hatte die US-Regierung den Gipfel wegen der Corona-Pandemie jedoch abgesagt und stattdessen eine Videokonferenz angesetzt.