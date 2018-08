Die kanadische Regierung hat sich ernsthaft besorgt über die saudi-arabische Entscheidung geäußert, neue Handels- und Investitionsgeschäfte einzufrieren.

Eine Sprecherin des Außenministeriums in Ottawa teilte mit, man sei um eine Klärung bemüht. Kanada werde allerdings immer für den Schutz der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Frauen und der Meinungsfreiheit eintreten, betonte die Sprecherin. Hintergrund ist die Reaktion der Führung in Riad auf eine Äußerung der kanadischen Außenministerin Freeland auf Twitter. Darin hatte sie die Freilassung von Menschenrechtsaktivisten gefordert. Das saudi-arabische Außenministerium hatte dies als Einmischung in die inneren Angelegenheiten kritisiert, den kanadischen Botschafter zur unerwünschten Person erklärt und den eigenen diplomatischen Vertreter in Kanada zu Konsultationen zurückgerufen. Außerdem wurden Handelsbeziehungen eingefroren und Austauschprogramme im Bildungssektor gestoppt.