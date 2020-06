Frankreich und Russland planen offenbar einen neuen Ukraine-Gipfel.

Das berichten Medien unter Berufung auf Kreise im Élyséepalast. Die Präsidenten Macron und Putin seien in einem Gespräch grundsätzlich übereingekommen, dass ein Spitzentreffen im sogenannten Normandie-Format, an dem auch Deutschland beteiligt wäre, nützlich sei. Tagungsort könne Berlin werden. Beim bisher letzten Gipfel vor gut einem halben Jahr in Paris wurde eine Wiederbelebung des Friedensprozesses in der Ostukraine angestoßen.



Der Kreml thematisierte auch den Konflikt in Libyen. Putin und Macron seien besorgt, dass die Kämpfe dort weitergingen, hieß es. Beide hätten sich für einen sofortigen Waffenstillstand und die Wiederaufnahme des Dialogs in dem Land ausgesprochen, so wie es im Januar vereinbart worden sei.