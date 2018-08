Nach dem Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Staatschef Putin wollen Parlamentarier beider Länder den Kontakt zueinander intensivieren.

Der republikanische US-Senator Paul beriet in Moskau mit dem russischen Außenpolitiker Kossatschow über mögliche künftige Gesprächsformate. Kossatschow erklärte, es gebe so viele Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden Seiten, deshalb müsse mehr für den Dialog getan werden. Paul lud den Außenausschuss des russischen Föderationsrates zu einem Besuch in den USA ein, wie die Agentur Tass mitteilte.



Bereits Anfang Juli war eine Delegation aus Washington nach Moskau gereist, um für eine Entspannung in den Beziehungen zu werben. Trump und Putin hatten sich am 16. Juli in der finnischen Hauptstadt Helsinki getroffen.